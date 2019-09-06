В Севастополе выбирают 50 самых дружных дворов

6 сентября 2019     24
В Севастополе выбирают 50 самых дружных дворов

Победители конкурса получат от 0,5 до 2,5 миллионов рублей на благоустройство.

Сегодня в Севастополе определят 50 победителей конкурса «Самый дружный двор-2020». Предварительный отбор прошли 80 из предложенных 93 проектов.

Конкурс проходит уже в третий раз. В нынешнем году 73% жителей дворов, подавших заявки на конкурс, готовы к софинансированию работ.

Заявки разделены на две категории: дворы внутригородских муниципальных образований с численностью жителей менее 12 тысяч человек и более 12 тысяч. Среди малых ВМО больше всего заявок поступило из Андреевского муниципалитета. Из больших – от Гагаринского района Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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