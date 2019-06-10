В Севастополе выбрали директора новой школы-коллегиума для одаренных детей

На должность директора школы-коллегиума претендовали четыре педагога. Право возглавить новое учебное заведение получила заместитель директора седьмой гимназии Ирина Крестинина. Она предложила связывать уроки по разным предметам общей темой для лучшего усвоения материала и выиграла конкурс.

«Там будут специальные лаборатории, в которых дети будут практиковаться, – рассказывает заместитель директора севастопольской гимназии №7 Ирина Крестинина. – Будут представлены курсы по выбору инженерного направления, медицинский класс, класс астрономии”.

Школа-коллегиум сейчас строится на Античном проспекте и откроется 1 сентября. В ней планируют обучать 720 одарённых детей. В учебных программах будет сделан акцент на инженерные предметы. Участники конкурса предлагают совместить традиционное образование и цифровые технологии. Одна из таких методик уже используется в Москве и будет внедрена в Севастополе.

«С 1 сентября мы вводим доплаты за использование «Московской электронной школы». Пул тех, кто будет в ней работать, уже сформирован. Мы приглашаем всех педагогов, желающих принять участие в использовании этого инструментария», – говорит губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Источник: Вести Севастополя