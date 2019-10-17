В Севастополе выбрали лучшего студента

Уже пятый год подряд в Севастополе выбирают лучшего студента года. В этом году в конкурсе участвовали 29 молодых людей из 4 вузов города.

Торжественное награждение победителей прошло в Севастопольском центре культуры и искусств.

Как сообщила пресс-служба правительства города, победителей регионального этапа определяли по семи номинациям: «Председатель студсовета», «Общественник года», «Староста года», «Интеллект года», «Иностранный студент года», «Творческая личность года» и «Спортсмен года». Все они будут представлять город на всероссийском этапе конкурса, который пройдет в середине ноября в Ростове-на-Дону.

В главной номинации «Студент года» победу одержал второкурсник магистратуры Политехнического института СевГУ Роман Дзюбаба.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь