В Севастополе выбрали лучшие крымские сувениры

Авторов лучших крымских сувениров наградили в Севастополе. Более 100 победителей одноимённого регионального конкурса получили призы на сцене Дворца детского и юношеского творчества.

Жюри осмотрело более 400 работ в техниках оригами, вязания, вышивки, плетения из бисера, рисунка и живописи. Главным требованием было удержаться в рамках темы – Год театра.

«Наиболее популярным направлением стала текстильная игрушка – кукла народная, кукла театральная. Маски в этом году появились. Раньше у нас их не было, но так как Год театра и тема такая театральная, то появились маски в большом количестве. И новым для совершенно видом работ для нас стали декорации к какому-то спектаклю», – делится председатель жюри конкурса «Крымский сувенир» Ольга Семёнова.

Для детей творческий конкурс – не просто способ показать себя, но и возможность наработать портфолио. В статусе победителя «Крымского сувенира» они смогут принять участие в конкурсах на места в лучших сменах летних лагерей по всему Крымскому полуострову.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь