В Севастополе выбрали лучших чтецов

Память, облачённая в строки. В Севастополе прошёл городской конкурс чтецов, посвящённый 75-летию Победы. Его участниками стали школьники возрастом от 12 до 17 лет.

Чтобы рифма попала точно в сердце, нужно хорошо разбираться в анатомии стихотворений, убеждены ученики школы №32. Потому подготовку к конкурсу чтецов они начинают с определения стихотворного размера и ритма, потом в каждой строчке выделяют главное слово, и остаётся только выучить текст. Десятиклассника Вячеслава Верхогляда особенно тронули строки, написанные фронтовиком. Григорий Поженян участвовал в обороне Одессы и Севастополя и одно из своих военных стихотворений посвятил инкерманскому ветру.

Если мальчикам ближе стихотворения, описывающие поля сражений, девочки выбрали для конкурса произведения о женской военной доле. Когда Наталья Лагунова читает строки о том, как фриц, ведущий на расстрел двух братьев, разрешает матери спасти одного из них, слушатели едва сдерживают слёзы:

«Старший виновато улыбаясь, младшего к груди своей прижал, – Брат, спасайся, но а я останусь, я пожил, а ты – не начинал. Отозвался младший: «Нет, братишка, ты спасайся, что тут выбирать! У тебя жена и ребятишки. Я не жил – не стоит начинать!»

Жена и дети не дождались с фронта и другого бойца. Прадедушка Анастасии Серёгиной пропал без вести на Ленинградском фронте. Она хранит память о предках и ежегодно участвует в «Бессмертном полку», а для конкурса чтецов выбирает стихотворение на злободневную тему.

«О безразличии людей, которые не воевали, которые не понимают, что там происходило, как было трудно, и пишут в «жёлтых» газетах вещи, которые не соответствуют действительности – «В шинельке, перешитой по фигуре, она прошла сквозь фронтовые бури» – но это же не так! – На самом деле у людей не было времени перешивать по фигуре одежду», – возмущается участница конкурса Анастасия Серёгина. «Юрий Левитан, выступая с объявлениями о ходе военных действий на радио, был объявлен личным врагом Гитлера. То есть слово это та сила, которой можно защищать наше Отечество», – напомнил участникам конкурса председатель жюри Виктор Кот.

И вот конкурс, к которому готовились целый месяц, открыт.

На предложение участвовать откликнулись 47 севастопольских школьников в возрасте от 12 до 17 лет, некоторые из них пришли в зал с портретами прадедов, некоторые с гвоздиками. А чтобы определить, кто будет выступать первым, члены жюри устроили жеребьёвку.

Выбрать победителей было сложно, но проигравших в этом конкурсе нет – убеждено жюри и сами школьники. Во-первых, они открыли для себя новые имена поэтов, во-вторых, выступление в этом зале стало хорошей тренировкой, чтобы справиться с волнением и суметь передать свои чувства окружающим. Многие конкурсанты теперь собираются участвовать во всероссийском фестивале «Живая классика».

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Анна Шустер, Александр Попов

Источник: Вести.Севастополь