В Севастополе выбрали место для оптово-распределительного центра

6 марта 2020     5
В Севастополе выбрали место для оптово-распределительного центра

Оптово-распределительный центр будет построен в районе Камышового шоссе, в границах проектируемого индустриального парка.

Правительство Севастополя вместе с Корпорацией развития города рассмотрело несколько участков и решило, что лучшим местом для его размещения станет будущий индустриальный парк, сообщило ТАСС

В правительстве города рассчитывают, что создание ОРЦ поможет увеличить региональный товарооборот, будет способствовать развитию бизнеса, снизит издержки и поможет снизить цены на товары.

Возможный объем единовременного хранения товаров составит до 5-8 тыс. тонн. Причем там будут созданы условия для хранения свежих фруктов и овощей, мяса, птицы, молочных продуктов, рыбы и напитков. Служба информации «Вести – Севастополь» Фото tambovinfo.ru

Источник: Вести.Севастополь

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