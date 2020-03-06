В Севастополе выбрали место для оптово-распределительного центра

Оптово-распределительный центр будет построен в районе Камышового шоссе, в границах проектируемого индустриального парка.

Правительство Севастополя вместе с Корпорацией развития города рассмотрело несколько участков и решило, что лучшим местом для его размещения станет будущий индустриальный парк, сообщило ТАСС.

В правительстве города рассчитывают, что создание ОРЦ поможет увеличить региональный товарооборот, будет способствовать развитию бизнеса, снизит издержки и поможет снизить цены на товары.

Возможный объем единовременного хранения товаров составит до 5-8 тыс. тонн. Причем там будут созданы условия для хранения свежих фруктов и овощей, мяса, птицы, молочных продуктов, рыбы и напитков. Служба информации «Вести – Севастополь» Фото tambovinfo.ru

Источник: Вести.Севастополь