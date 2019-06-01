В Севастополе выбрали семью года

В рамках регионального этапа всероссийского конкурса “Семья года” семь семей рассказали о себе в формате сказки.

За призы боролись в трёх номинациях: молодая семья, многодетная семья и профессиональная династия. Главным призом станет визит в Москву на встречу с президентом страны.

«Это те семьи, которые внесли значительный вклад в развитие города, которые пропагандируют традиционные семейные ценности. То есть это семьи военных, это семьи многодетные, которые берут на воспитание приёмных детей, это семьи госслужащих, это семьи спортсменов – то есть те семьи, которые действительно заслуживают внимания», – сказала Ирина Мочалова. председатель комиссии конкурса “Семья года”.

В Москве семья победителей примет участие в федеральном этапе конкурса. Фамилию тех, кто получит главный приз, огласят на городском праздновании дня семьи, любви и верности в начале июля.

Источник: Вести Севастополя