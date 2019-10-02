В Севастополе вывели уникальный сорт дыни "Жёлтая канарейка"

На крупнейшем в Севастополе сельхозпредприятии по выращиванию овощей начался сбор урожая. По одним только томатам и луку отдельным культурам руководство ООО “Севастопольский” планирует цифру в полторы тысячи тонн.

С улыбкой, и в то же время сосредоточенно, Анжелика Тихонова отбирает лучшие. Своего рода «фейс-контроль» для чеснока перед зимней посадкой сотрудница предприятия проводит уже третий сезон. А еще выращивает сельскохозяйственные культуры и собирает урожай. «Видеть результат своего труда – вот наибольшее удовольствие»,- рассказывает женщина.

Николай Киселев, работник сельхозпредприятия, любит свою работу, как говорит сам: не сложную, но важную. Его задача -контроль качества лука, механизированный. В роли помощника выступает новый конвейер.

«Лук поступает к нам на линию. Мы его сортируем, убираем лишнее, убираем плохой, фасуем мешки, завязываем и складываем», – комментирует Николай.

Дальше он отправится на прилавки Севастополя и всего Крыма. Тот же путь пройдут сотни тонн томатов, капусты, моркови, кабачков и свёклы.

«Всего у нас 145 гектаров открытого грунта овощей. У нас есть зерновые – мы убрали уже в июне 55 гектаров ячменя. Многолетние травы – это эспарцет. Готовим 133 гектара под весенний сев технической культуры “белая горчица”.», – рассказывает Галина Зоричева, директор ООО “Севастопольский»

Сегодня сельхозпредприятие может похвастаться и современной техникой, и эффективной системой полива. Еще три года назад всего этого не было. Помогла государственная поддержка – почти 30 млн рублей.

«Предприятие ООО “Севастопольский” получило субсидирование в 2016 году на возмещение затрат по приобретению сельхозтехники. В 17-ом году – были возмещены затраты на установку систем капельного орошения», – Наталья Матвеева, начальник управления отраслевого развития сельского хозяйства.

Совхоз “Севастопольский”, в прошлом известный на всю страну, стал базой для развития нового производства. Как говорит его руководитель: сошлись все факторы: желание заработать, большие возможности сбыта и уникальный климат. Местная земля под солнцем почти 300 дней в году. Холодные воздушные потоки – сдерживают горы. Небольшие заморозки – и те только в феврале. Поэтому в начале осени здесь решились на эксперимент.

Уже на следующей неделе в Москве начнется крупнейшая агропромышленная выставка “Золотая осень 2019”, которая соберет ведущих сельхозпроизводителей со всей России. Севастопольское предприятие, кроме всего прочего, на своих стендах будет демонстрировать уникальный сорт дыни – “Желтая канарейка” испанской селекции. По вкусу она как смесь манго, дыни и ананаса. Производитель уверен, что для гостей экспозиции такой фруктовый «микс» станет настоящей находкой.

Ильдар Саудабаев, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь