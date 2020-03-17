В Севастополе выдан первый сертификат на маткапитал за первенца

17 марта жительнице Севастополя Надежде Зубровой, у которой 31 января 2020 года родилась дочь, вручён первый сертификат на первенца.

С марта 2020 года программа материнского капитала была распространена и на первого ребёнка. Семьи, в которых первенец рождён или усыновлён, начиная с 1 января, получат сертификат на 466 617 рублей.

Для получения документа достаточно паспорта и свидетельства о рождении ребёнка. С 15 апреля сертификат на материнский капитал будет оформляться в беззаявительной форме после того, как в Пенсионный фонд поступят сведения из ЗАГСа.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь