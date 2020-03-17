В Севастополе вынесен приговор водителю, по вине которого погиб человек

17 марта 2020     16
В Севастополе вынесен приговор водителю, по вине которого погиб человек

Севастополец получил наказание в виде лишения свободы на срок 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за смерть пешехода.

В июне 2019 года осужденный, управляя автотранспортным средством, превысил скоростные ограничения и врезался в опору электроосвещения. В результате ДТП погиб мужчина 1996 года рождения. Он получил сильнейшие травмы и скончался на месте.

Поданная подсудимым апелляционная жалоба была отклонена судом. Приговори остался в силе.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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