В Севастополе вынесен приговор водителю, по вине которого погиб человек

Поданная подсудимым апелляционная жалоба была отклонена судом. Приговори остался в силе.

В июне 2019 года осужденный, управляя автотранспортным средством, превысил скоростные ограничения и врезался в опору электроосвещения. В результате ДТП погиб мужчина 1996 года рождения. Он получил сильнейшие травмы и скончался на месте.

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