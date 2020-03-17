В Севастополе вынесен приговор водителю, по вине которого погиб человек

Севастополец получил наказание в виде лишения свободы на срок 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за смерть пешехода.
В июне 2019 года осужденный, управляя автотранспортным средством, превысил скоростные ограничения и врезался в опору электроосвещения. В результате ДТП погиб мужчина 1996 года рождения. Он получил сильнейшие травмы и скончался на месте.
Поданная подсудимым апелляционная жалоба была отклонена судом. Приговори остался в силе.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь