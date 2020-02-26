В Севастополе выросло число жителей и снизилась рождаемость

26 февраля 2020     24
В Севастополе выросло число жителей и снизилась рождаемость

Численность населения Севастополя на 1 января 2020 года составила 448 829 человек.

За 2019 год рост населения составил 5710 человек. При этом в городе за год родилось 4267 детей, что на 99 меньше показателя 2018 года.

От всех причин за год умерло 5815 человек, что на 201 больше, чем в предыдущем году. Младенческая смертность на 1000 – 3,4.

На первом месте среди причин смертности в Севастополе – болезни системы кровообращения, в основном у лица старшего возраста. Второе место занимают новообразования, от которых скончались 1129 человек.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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