В Севастополе высадят трехлетние крымские сосны в память о защитниках города

7 февраля 2020     18
В Севастополе высадят трехлетние крымские сосны в память о защитниках города

На Сапун-горе высадят 303 саженца  –  по количеству Героев Советского Союза, которые защищали город во время Великой Отечественной войны. 

Сапун-гора была ключевой оборонительной позицией на подступах к городу, там шли самые кровопролитные бои второй обороны.

«Мы хотели увековечить память Героев Советского Союза, которые получили это звание за оборону и освобождение Севастополя. Так же у нас будет памятная аллея Героев Советского Союза севастопольцев коренных жителей, которые защищали наш город», – говорит представитель Севприроднадзора Юлия Ищинская.

Саженцы крымской сосны выращивают по специальной технологии в питомнике севастопольского лесхоза. Самые крупные семена берут от «эталонных» деревьев.

Акция «Сад памяти – сад жизни» пройдет 22 февраля на Сапун-горе. К участию приглашаются все жители города. Для желающих будут подготовлены необходимый инвентарь и деревья. Акция начнется в 10 утра. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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