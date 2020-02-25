В Севастополе выступили против искажения памяти о первом муфтии Крыма Номане Челебиджихане

В Севастополе почтили память Номана Челебиджихана, крымскотатарского деятеля, политика, который погиб во время революционных событий 23 февраля 1918 года. Митинг-реквием прошёл у мемориальной доски, которая находится в районе бывшего здания городской тюрьмы.

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Ансамбль исполняет гимн крымскотатарского народа на стихотворение “Я поклялся”, его автор – Номан Челебиджихан. 102 года назад, в дни революции, он был расстрелян в Севастополе. Первый муфтий мусульман Крыма, Литвы, Польши, Белоруссии. Цветы на памятную табличку возлагают те, кто считает важным его вклад в общественно-политическую жизнь полуострова.

“Он является таким деятелем, который нам показывал, что такое Крым. Любовь к Крыму у него была очень большая, и он объяснял, что каждый из нас, какими бы мы разными не были – мы как цветы и мы создаём такой красивый букет Крыма. И мы должны сделать всё, чтобы этот букет процветал”, – рассказывает Раим Гафаров, начальник координации религиозных общин при централизованной религиозной организации духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополя.

Спустя век эти идеи пытаются перевернуть некоторые политики. Вот кадры из сюжета украинского телеканала. На них люди в камуфляже призывают крымчан перейти на сторону официального Киева и выступать против тех, кто не хочет этого делать. Всё это они прикрывают именем Номана Челебиджихана.

«Пришёл приказ – батальон будет назван в честь Номана Челебиджихана. Место дислокации здесь, в Гениченске. Батальон имени Номана Челебиджихана должен стать крымско-татарской армией в составе украинской армии», – говорится в сюжете.

По информации из украинской версии Википедии, батальон участвовал в блокаде Крыма, в его состав вошли 250 человек. Подразделение официально не считают крымскотатарским, но тут же пишут про строгий сухой закон и халяльную пищу.

“Это кощунство. Это некое известное имя, которое пользуется уважением и почитанием среди народа – таким способом просто пытались привлечь внимание, сторонников, – говорит председатель объединения крымских татар севастопольского региона Энвер Мамутдинов. – Ни в коем случае бы не хотелось, чтобы в дальнейшем продолжали использовать крымско-татарскую карту и великих сынов нашего народа для того, чтобы достичь своих мелких, меркантильных целей!”

Энвер Мамутдинов уверен, что крымскотатарская молодёжь не поверит в такую откровенную пропаганду. Духовные лидеры мусульман готовы противостоять попыткам исказить историю. Конечно же, верой, этикой и нравственностью.

Ростислав Колмагоров, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь