В Севастополе выступит музыкант квартета имени Давида Ойстраха

Алексей Жилин, по мнению критиков, один из самых ярких и талантливых виолончелистов своего поколения.

Он стал лауреатом 15 международных конкурсов, в том числе, получил две премии международного конкурса Иоганнеса Брамса в 2018 году.

Сейчас виолончелист гастролирует по всему миру и России. Кроме родного Санкт-Петербурга, Севастополь стал первым морским городом, который музыкант посетил ещё подростком. С концертами он приезжает сюда уже третий год подряд.

В Центре культуры и искусств уже начались репетиции. А 19 декабря в сопровождении Севастопольского симфонического оркестра Алексей Жилин исполнит «Второй концерт для виолончели с оркестром» композитора Антонина Дворжака.

«Замечательная музыка, наверное, мой самый любимый концерт. Так здорово совпало, что сейчас я здесь его играю, в Севастополе. А через две недели, буквально, в Братиславе будет моё премьерное выступление с этим же концертом», – поделился Алексей Жилин.

Источник: Вести.Севастополь