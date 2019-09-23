В Севастополе выступит оперная певица из Италии

Итальянскую певицу Элен Андреа ждут в Севастополе 27 сентября. Вечер пятницы жителям города предлагают провести в СЦКиИ, где состоится концерт Севастопольского симфонического оркестра и ведущих оперных солистов России. Программа подготовлена в рамках проекта «Опера в Херсонесе».

Кроме Элен, на сцену выйдут Эдем Ибраимов из Москвы, Денис Бенько, Елена Захарова, Михаил Игнатов, Надежда Ионова, Анна Качалова, Виктория Накорнеева, Мария Мандзий, Арзы Меджидова, Анна Сайфулина, Динара Хафизова.

В сопровождении Севастопольского симфонического оркестра они исполнят произведения Глинки, Чайковского, Пуччини, Верди, Моцарта, Гуно, Бизе, Чилеа и Бернстайна.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь