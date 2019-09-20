В Севастополе выступят талантливые дети со всей страны

20 сентября 2019     20
В Севастополе выступят талантливые дети со всей страны

Итоги ещё одного социально-значимого в России фестиваля сегодня подводят в Севастополе.

Некоммерческий просветительский проект «100 городов России» собрал в нашем городе более 70-ти талантливых детей со всей страны.

Впервые в конкурсе приняла участие Республика Саха-Якутия. География проекта каждый раз расширяется. В рамках конкурса отбирают всё больше творческих номеров для финала. Особенность инклюзивного фестиваля в этом году – презентация жителями регионов своих народных традиций и культуры. Открытие прошло в Балаклавском доме культуры.

«Фестивалю 11 лет, на сегодняшний день, конечно мы посетили более ста городов, и более ста городов ежегодно становятся участниками в этом большом процессе творчества, и мы уже создали своё сообщество творческих талантливых детей, – рассказала основатель проекта «Всероссийский инновационный фестиваль детско-юношеского и молодёжного творчества «100 городов России» Мария Гарелина.

Фестиваль – это не только концерты. Детей ждут экскурсии, мастер-классы по вокалу и импровизации, взрослых – круглые столы. В Севастополе проект проходит под патронатом уполномоченного по правам ребёнка.

Гала-концерт победителей начнётся 22 сентября в 12:00 во Дворце детского и юношеского творчества по адресу: проспект Нахимова, 4.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Россиянка родила пятого ребенка в 54 года благодаря танцам
Россиянка родила пятого ребенка в 54 года благодаря танцам

В Томской области местная жительница в возрасте 54 лет родила пятого ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на …


Украина готова согласиться на создание независимого Крыма
Украина готова согласиться на создание независимого Крыма

США должны потребовать от России отдать кредиты, которые советская власть брала на развитие Крыма, а Украина – создать независимое татарское …


В Херсонесе обсудили перспективы сотрудничества между Севастополем и Греции
В Херсонесе обсудили перспективы сотрудничества между Севастополем и Греции

В Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» состоялся круглый стол «Перспективы сотрудничества Греции и Севастополя». Мероприятие прошло в сотрудничестве с Севастопольским греческим …


В Симферополе прошла конференция по психиатрии
В Симферополе прошла конференция по психиатрии

Главврач Сойко: «Люди должны знать, что психиатрические болезни излечимы» В Симферополе в гостинице «Москва» при поддержке Министерства здравоохранения Республики Крым …


Психолог МЧС из Севастополя стала одной из лучших в России
Психолог МЧС из Севастополя стала одной из лучших в России

С 16 по 18 сентября в Москве прошёл финал конкурса «Лучший психолог МЧС России – 2019». Соревнование проходило в два этапа. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты