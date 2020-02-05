В Севастополе выходным днём станет 18 марта

Сегодня депутаты Законодательного собрания Севастополя внесли изменения в статью 3 закона 122-ЗС «О праздниках и памятных датах города Севастополя». Прокуратура предложила уточнить статью закона о выходном в День воссоединения полуострова с Россией.

«Нерабочий праздничный день 18 марта в обязательном порядке предоставляется в органах и организациях, финансируемых за счет бюджета города Севастополя, – рассказал на заседании Марк Большедворский, прокурор г. Севастополя. – Другими работодателями нерабочий праздничный день 18 марта может быть предоставлен по собственной инициативе. Если же мы будем говорить о необходимости всеобщего нерабочего праздничного дня, то, кроме прочего, это потребует проработки механизма компенсации выпадающих доходов работодателей».

Тем не менее в прокуратуре считают, что руководству федеральных учреждений и частных предприятий следовало бы взять пример с бюджетников Севастополя. Хотя указывать им в этом вопросе органы власти не имеют права.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь