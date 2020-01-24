В Севастополе выясняют причину отравления студентов СевГУ

24 января 2020     19
В Севастополе выясняют причину отравления студентов СевГУ

Восемь студентов Севастопольского госуниверситета 22-23 января были госпитализированы с признаками легкого отравления непонятной этимологии. У них поднялась температура, и началась рвота.

«Недомогание было у шести студентов, проживающих в общежитии №6, еще два случая в общежитии №8. Все ребята были госпитализированы. Одна девушка уже выписалась. Предварительный опрос пациентов показал, что все они питались в разных местах», – рассказал первый проректор СевГУ Денис Ярыгин.

При покомнатном обходе общежития №6 еще 23 молодых человека пожаловались на плохое самочувствие. При осмотре врачи четвертой горбольницы у пяти человек зафиксировали температуру 37,5.

Причины случившегося выясняются, проводятся следственные мероприятия. Специалисты городского департамента здравоохранения и инфекционной больницы взяли у ребят все необходимые анализы.

“Сразу хочу всех успокоить: это не массовое отправление. Ситуация находится под контролем всех необходимых специалистов. Но в причинах произошедшего разобраться очень важно”, – написал сегодня ночью на своей странице в Инстаграме врио губернатора города Михаил Развожаев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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