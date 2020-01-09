В Севастополе выясняют причины резонансных ДТП, случившихся в праздники

Жительница Севастополя, которая попала в ДТП на проспекте Октябрьской революции перед новым годом, до сих пор находится в больнице в тяжёлом состоянии.

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Врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Об этом нам сообщили в департаменте здравоохранения города. Полиция выясняет, как водитель мог перепутать сигналы светофора.

Пострадавшая в момент аварии переходила дорогу по пешеходному переходу на зелёный свет. Видео с камер наблюдения появилось в социальных сетях несколько дней назад. Его просмотрели более ста двадцати пяти тысяч раз. В комментариях пользователи выражали сочувствие женщине, попавшей под машину, и негодование в отношении водителя.

Ещё одно видео тоже вызвало бурные споры. На проспекте Победы под колёса автомобиля едва не угодили две девочки, которые также переходили дорогу по пешеходному переходу. Водителю легковушки буквально в последний момент удалось избежать трагедии. Одни пользователи назвали его героем, другие напомнили, что перед пешеходным переходом скорость надо снижать и быть особо внимательным. Тем более, что поведение пешеходов, и особенно детей может быть непредсказуемым.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь