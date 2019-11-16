В Севастополе в выходные сохраняется высокий класс пожароопасности

Главное управление МЧС по городу Севастополю просит местных жителей и туристов, отдыхающих на природе быть максимально внимательными с огнём.

В зону повышенного риска попадают сёла: Верхнесадовое, Кизиловое, Колхозное, Орлиное, Павловка, Резервное, Родное, Терновка, Тыловое, Широкое, Фруктовое, Черноречье, Фруктовое. А также посёлок Сахарная головка.

Стал известен состав сборной России на матч с Бельгией Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против Бельгии. Список игроков доступен …



Префект полиции пообещал жесткий ответ на беспорядки в Париже Полицейские жестко ответят на беспорядки, которыми сопровождается в субботу акция протеста движения «желтых жилетов» в районе площади Италии в Париже. …



В Севастополе в выходные сохраняется высокий класс пожароопасности Высокий класс пожарной опасности – четвёртый, сохраняется в некоторых муниципалитетах. В зону повышенного риска попадают сёла: Верхнесадовое, Кизиловое, Колхозное, Орлиное, …



Число задержанных на протестах «жёлтых жилетов» в Париже превысило 60 17:44 Число задержанных полицией участников митинга «жёлтых жилетов» в Париже возросло до 61. Об этом сообщает FranceInfo со ссылкой на …

