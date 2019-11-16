В Севастополе в выходные сохраняется высокий класс пожароопасности

Высокий класс пожарной опасности – четвёртый, сохраняется в некоторых муниципалитетах.
В зону повышенного риска попадают сёла: Верхнесадовое, Кизиловое, Колхозное, Орлиное, Павловка, Резервное, Родное, Терновка, Тыловое, Широкое, Фруктовое, Черноречье, Фруктовое. А также посёлок Сахарная головка.
Главное управление МЧС по городу Севастополю просит местных жителей и туристов, отдыхающих на природе быть максимально внимательными с огнём.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь