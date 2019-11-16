В Севастополе в выходные сохраняется высокий класс пожароопасности

16 ноября 2019     22
В Севастополе в выходные сохраняется высокий класс пожароопасности

Высокий класс пожарной опасности – четвёртый, сохраняется в некоторых муниципалитетах.

В зону повышенного риска попадают сёла: Верхнесадовое, Кизиловое, Колхозное, Орлиное, Павловка, Резервное, Родное, Терновка, Тыловое, Широкое, Фруктовое, Черноречье, Фруктовое. А также посёлок Сахарная головка.

Главное управление МЧС по городу Севастополю просит местных жителей и туристов, отдыхающих на природе быть максимально внимательными с огнём.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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