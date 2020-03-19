В Севастополе в гаражном боксе найдены наркотики

19 марта 2020     15
В Севастополе в гаражном боксе найдены наркотики

В боксе на территории одного из гаражных кооперативов Севастополя обнаружены и изъяты наркотики растительного и синтетического происхождения.

При проведении оперативных мероприятий, сотрудники Погрануправления ФСБ по Республике Крым застали владельца гаража и ещё одного мужчину в состоянии наркотического опьянения. Во время осмотра вещей последнего обнаружен порошок белого цвета. Эксперты выяснили, что это амфетамин массой 4,5 грамма, что является крупным размером. Также в боксе найдена марихуана.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Крыму

Источник: Вести.Севастополь

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