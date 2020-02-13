В Севастополе в год Памяти и Славы запланировано провести более 300 мероприятий, посвящённых юбилею Великой Победы

Состоялось первое заседание региональной дирекции года Памяти и Славы. Глава Севастополя, его заместители, сенаторы, руководители департаментов, общественники и волонтёры обсудили план предстоящих мероприятий.

Это различные фестивали, памятные акции, выставки, концерты, конкурсы, народные гуляния. План расписан на весь год, но кульминацией, конечно, станет девятое мая. Ожидается, что участниками торжеств станут около ста пятидесяти тысяч человек.

«Важно то, что сегодня мы приближаемся к самым главным мероприятиям, которые будут весной, большое количество мероприятий в городе запланировано. Будет делаться много по линии благоустройства города, оформления его, приведения в порядок воинских захоронений. Конечно же, мы должны достойно провести все события, все мероприятия», – отметил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. «Самое главное, что действительно основные действующие лица этого года – это, конечно, ветераны. И нужно сделать всё, чтобы окружить их заботой и вниманием», – подчеркнул председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев.

Вместе с городом программу мероприятий готовит Черноморский флот. На заседании прозвучало много предложений, которые дополнят программу года Памяти и Славы.

«Я сегодня взял на себя смелость и думаю, что военный совет флота поддержит акцию «Если вы не можете прийти на парад, то парад придёт к вам». У нас не так много осталось ветеранов, участников. И те люди, которые по состоянию здоровья не могут прийти посмотреть, почему бы не прийти и их не поздравить!», – сообщил заместитель командующего Черноморским флотом Игорь Курочкин. «Мне так кажется, к нашему плану нужно добавить особенно в части наглядной агитации, которая такая многоплановая к Дню Победы. Больше адресности в смысле того, чтобы герои нашей истории, истории Севастополя были известны широкому кругу лиц», – отметила член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Екатерина Алтабаева.

Заседания региональной дирекции будут проходить ежемесячно. Кроме того, в постоянном режиме подготовку по различным направлениям курируют специально созданные штабы.

Найденные, в день первого заседания, останки бойцов Красной Армии названы символическим событием для Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь