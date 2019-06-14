В Севастополе в День города обновили доску почёта

Сегодня на площади Нахимова по традиции обновили доску почёта. В этом году на неё занесены 15 севастопольцев, 7 трудовых коллективов и Нахимовский муниципальный округ.

Городская доска почета остаётся для Севастополя одной из значимых форм общественного признания и поощрения горожан за особые достижения в работе и активное участие в жизни региона.

В торжественной обстановке лучшим из лучших вручили свидетельства о занесении на доску почёта.

«Занесение моей фотографии на доску почета для меня очень большая честь и очень большая гордость. Мне несказанно приятно, что правительство города, руководство города оценило мои заслуги перед Севастополем», – сказал Валентин Таев, начальник военного оркестра, военный дирижер Севастопольского полка войск национальной гвардии России.

«Для меня очень важно, что именно такие профессии, как бухгалтера наконец-то удостоились чести находиться на доске почета», – сказала Людмила Тонкашева, начальник отдела бухгалтерского учета департамента капитального строительства Севастополя.

«Это довольно почётная миссия. Потому что в моем лице я представляю весь наш центр. Это большая команда единомышленников, которые работают на результат», – сказала Оксана Коротченко, заместитель директора центра военно-патриотического воспитания учащейся молодежи.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Источник: Вести Севастополя