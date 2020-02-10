В Севастополе в день смерти А.С. Пушкина прошел траурный митинг

На смотровой площадке парка мыса Фиолент, у памятного знака Александру Сергеевичу Пушкину прошёл день памяти великого поэта.

Мероприятие приурочено к годовщине со дня смерти Александра Сергеевича В траурную дату у мемориала собрались писатели, поэты-пушкинисты, библиотекари и все неравнодушные к творчеству писателя севастопольцы. С памятным словом перед собравшимися выступила главный специалист-эксперт Главного управления культуры города Севастополя Татьяна Алексеевна Андреева. Она рассказала о значении творчества поэта в русской культуре, об интересных фактах из его жизни.

Памятник поэту воздвигнут здесь не случайно. Путешествие по Крыму оставило в душе Пушкина неизгладимое впечатление. Александр Сергеевич говорил, что именно здесь, на прекрасных брегах Тавриды, провел он «счастливейшие минуты своей жизни», а Свято-Георгиевский монастырь был излюбленным местом для его прогулок. Некоторые литературоведы считают, что здесь, во время Крымских каникул писателя, у изогнутой словно лук бухты Фиолента родились знаменитые строчки про Лукоморье. Возле монастырской трапезной рос могучий дуб, который был спилен всего лишь три года назад. Все обстоятельства указывают на то, что это и был тот самый воспетый поэтом «дуб зеленый» «у Лукоморья». Знаменитое стихотворение было включено в поэму «Руслан и Людмила» последним, Пушкин написал его уже в Михайловском.

Памятный знак, посвященный визиту Александра Сергеевича, установили возле Георгиевского монастыря в 2011 году. Благодаря участию председателя «Севастопольского морского собрания» Владимира Владимировича Стефановского, у края обрыва на каменной площадке появилась белоснежная беседка-ротонда с мраморным барельефом великого поэта.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь