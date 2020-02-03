В Севастополе в День сурка на вопросы о погоде ответили мини-пиги и пеликаны

3 февраля 2020     18
В Севастополе в День сурка на вопросы о погоде ответили мини-пиги и пеликаны

В Севастополе присоединились к канадской и американской традиции гадать на погоду. Но если в западном полушарии делают это, прибегая к помощи сурка, то на крымском полуострове роль предсказателей погоды выполняют мини-пиг и пеликаны.

В Древнем Риме метеорологические прогнозы составляли, когда просыпались ежи. В США для этого существует День сурка. В севастопольском эко-парке «Лукоморье» решили не повторяться и отвели роль предсказателя погоды мини-пигу. Всего 15 минут ожидания, и Мери делает свой выбор.

В шаре, который лопнула Мери, лежит записка, обещающая комфортное лето без засухи и ливней. Много ли туристов приедет на полуостров в столь замечательную погоду – ответ на этот вопрос должны дать пеликаны Гоша и Глаша. И хотя ни к одному ведру с предсказаниями и угощениями птицы так и не подошли, зато вместе с Мэри подняли настроение гостям парка.

Составить прогноз погоды помогают и менее экзотические животные.

«По длине шерсти ослов можно определить, какая будет зима: шерсть короткая – значит зима будет тёплая», – рассказывает директор эко-парка «Лукоморье» Николай Помогалов.

Погоду в эко-парке предсказывают и по кошкам, если они спят брюхом к верху, то можно ждать тепла, а если свернулись клубочком – это к морозу.

А те, у кого нет шерсти, голосуют ногами. Если черепахи рано выходят из состояния зимней спячки, весна обещает быть тёплой. Но это только в марте, а в конце этой недели севастопольцам можно ждать похолодания и снега. И это уже не предсказания животных, а прогнозы синоптиков.

Анна Шустер, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь

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