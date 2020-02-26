В Севастополе в детских медучреждениях проведут проверку

Жалобы персонала детских медицинских учреждений Севастополя на снижение уровня зарплат будут проверены.

Об этом сегодня заявил заместитель губернатора города Александр Кулагин. Он сообщил, что будет проведён аудит системы начисления выплат. На встрече с представителями власти, медики рассказали о резком падении уровня дохода в январе, кадровом дефиците и соответственно увеличении нагрузки на врачей и медсестёр.

«Мы сопоставим зарплаты, посмотрим, что получилось в среднем по каждому человеку за 2019 год. Посмотрим, какая динамика зарплат произошла после реорганизации. Ну и самый главный вопрос – что произошло в январе месяце», – сообщил заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин.

Прозвучали и заявления о снижении зарплат после июльской реорганизации. Так ли это, и каковы причины, станет известно по результатам финансовой проверки.

«Если у второй поликлиники выросла нагрузка, то должны были платить в соответствии с эффективным контрактом и соответствующую зарплату. А почему не произошло вдруг так, надо смотреть, изучить структуру заработной платы», – говорит директор департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов.

На следующей неделе станут известны результаты аудита. О них сообщат на очередной встрече с медработниками.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь