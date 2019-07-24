В Севастополе в ДТП пострадали двое детей

Сегодня утром на перекрестке улиц Ивана Голубца, Харьковской и Мечникова произошло ДТП. Двое несовершеннолетних и двое взрослых получили травмы, сообщила пресс-служба УМВД по Севастополю.

Водитель микроавтобуса «Ford Transit» не уступил дорогу автомобилю «Лексус» под управлением 38-летнего мужчины. Кроме водителя, в машине находились еще три человека, среди которых двое детей. Госавтоинспекция установила, что в микроавтобусе пассажирские сидения были установлены кустарным способом.

Сейчас на месте происшествия идет проверка.

Анастасия Лазарева

Фото УМВД по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь