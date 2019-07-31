В Севастополе в киоске незаконно продавали пиво

В Севастополе пресечена розничная продажа алкоголя в нестационарном объекте торговли. Реализация спиртного в таких местах запрещена. Владелец павильона понесет административное наказание. Причем, на владельца этого киоска в октябре прошлого года уже было заведено административное дело.

“Мы повторно выехали на торговый объект и выясняли, что индивидуальный предприниматель здесь работает уже другой , но нарушение точь-в-точь повторяется, – сообщил начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования г. Севастополя Вадим Кирпичников. – Алкоголь, который там находится, будет описан и будут затребованы все документы. При отсутствии на какую-либо часть алкоголя документов, он будет арестован и дела будут переданы в суд”.

Наблюдение за рынком торговли спиртными напитками в городе проходит постоянно. В этом году Севастополь занял первую позицию среди всех субъектов России по доле легальной розничной продажи алкогольной продукции.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь