В Севастополе в первые дни марта потеплеет до +19

Март в Севастополе начнется с теплой, сухой и солнечной погоды. Температура начнет расти прямо с первого марта и к 4-ому числу днем на солнце достигнет 19 градусов, сообщает портал Gismeteo.

Нас ждет по-настоящему весенняя погода, благоприятствующая прогулкам и сельхозработам. Дождей не ожидается, правда, ветер в некоторые дни будет достигать 15 м/с.

В праздничные выходные погода вернется к климатической норме: похолодает до +8…9, в субботу 7 марта возможен дождь. И вторая неделя марта будет совсем не похожа на первую: небо затянут тучи, синоптики обещают осадки каждый день.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта stihi.ru

Источник: Вести.Севастополь