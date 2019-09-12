В Севастополе в подпольной лаборатории обнаружено 7 кг наркотиков

12 сентября 2019     18
В Севастополе в подпольной лаборатории обнаружено 7 кг наркотиков

На территории одного из дачных товариществ Севастополя сотрудники ФСБ обнаружили подпольную лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков.

Она работала с размахом: там были электроприборы для смешивания реактивов, устройства для вытяжки отработанных газов, стеклянные колбы, весы, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Задержан и владелец нарколаборатории – мужчина 1980 года рождения, зарегистрированный в Севастополе. На него уже возбуждено уголовное дело. На два месяца он помещен в СИЗО.

Кроме оборудования, оперативники изъяли более 7 кг синтетических наркотиков, производных N-метилэфедрона и 90 литров прекурсоров для их изготовления.

Стоимость этого товара по ценам «черного рынка» составляет не менее 8,5 млн рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Съемки УФСБ по Республике Крым и Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

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