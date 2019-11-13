В Севастополе в полтора раза вырос объем ипотечного кредитования

За 9 месяцев жители Севастополя оформили 878 ипотечных кредитов, это в 1,3 раза больше, чем за такой же период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России, общая сумма займов превысила 2 млдр рублей – это уже в полтора раза больше объема 2018 года. Эксперты объясняют такой рост кредитования спросом на жилье. По данным Госкомстата, в январе-августе этого года в город переехали 4 тысячи человек.

В среднем ипотеку в Севастополе оформляют на 19 лет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь