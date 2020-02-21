В Севастополе в праздничные дни ожидается штормовой ветер

21 февраля 2020     5
В Севастополе в праздничные дни ожидается штормовой ветер

Погода в городе начнёт ухудшаться во второй половине дня 23 февраля.

В предстоящие субботу и воскресенье в Севастополе днём воздух прогреется до +3…+5, преимущественно без осадков. В ночь на понедельник, 24 февраля, юго-западный ветер усилится до 13-15 метров в секунду. Утром ожидается дождь. Во второй половине дня направление ветра сменится на юго-западное, порывы усилятся до 22-26 метров в секунду.

На 24-25 февраля МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение. На территории полуострова прогнозируют сильный дождь, мокрый снег, гололедицу и очень сильный юго-западный ветер с переходом на северо-западный 25-30 метров в секунду, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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