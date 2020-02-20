В Севастополе в преддверии 23 февраля ветераны встретились с учащимися

Традиционная «Встреча поколений» прошла в Севастопольском центре культуры и искусств.
В торжественном мероприятии, посвящённом Дню защитника Отечества, приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, вооруженных сил, локальных конфликтов, городские власти, юнармейцы и школьники.
Школьникам показали фильм о боевом пути и общественных заслугах собравшихся, снятый телестудией Черноморского флота. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев вручил ветеранам благодарственные письма за патриотическое воспитание молодёжи Севастополя.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь