В Севастополе в программе обучения предпенсионеров появилась новая профессия

В городе появилось ещё одно направление программы обучения людей предпенсионного возраста. Севастопольцам предлагают освоить профессию оператора котельной.

Раньше на эти должности приглашали тех, кто уже вышел на пенсию. Теперь ждут и более молодых. До начала очередного отопительного сезона обучение прошли 73 человека. Всего курсы в этом году прослушают 150 севастопольцев.

На период обучения обещают и зарплату. Она будет равна МРОТ – сегодня это 11 тысяч 280 рублей.

Цель – сохранить процент занятого в экономике региона населения. Программу реализует департамент труда и социальной защиты населения в рамках проекта “Старшее поколение”.

фото profnaviki.ru

Источник: Вести.Севастополь