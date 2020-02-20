В Севастополе в районе диспетчерской скорой помощи произошёл обрыв кабеля

Вызовы, поступающие на номер 103, переадресовываются в единую службу спасения 112. Звонки принимаются на оба номера, бригады скорой помощи работают в обычном режиме.

В районе центральной подстанции скорой помощи, где расположена диспетчерская, произошёл обрыв кабеля, сообщает департамент здравоохранения Севастополя. Над устранением последствий аварии работают специалисты.

Звонки на номер 103 переадресовываются в единую службу спасения 112.

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