В Севастополе в Российское движение школьников приняли новых членов

6 февраля 2020     21
В Севастополе в Российское движение школьников приняли новых членов

Посвящение превратили в квест и парад профессий, где дети должны были доказать, что они достойны войти в ряды РДШ.

Топ специальностей по версии севастопольских школьников – бортпроводник, связист, космонавт и даже шоколатье. Парад профессий – это финал игры «По дороге со сказками» от Российского движения школьников.

Эстафеты и интеллектуальные соревнования для учеников из 45 школ идут с сентября. Причём это – игра на выбывание. «По дороге со сказками» – традиционный отборочный тур для вступления в ряды РДШ.

«Каждый раз мы выбираем какую-то определённую тему. В этом году тема «Приключения Буратино». То есть прямо дети путешествуют по сказке и все станции тоже ориентированы на сказочных персонажей», – рассказывает председатель регионального отделения «Российского движения школьников» в Севастополе Наталья Загородняя.

Каждая станция направлена на развитие полезных навыков: умение работать в команде, играть честно и думать на шаг вперёд. Знаки отличия получили 120 детей. Всех их ждут на ближайшем мероприятии организации.

Евгения Квашнина, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь

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