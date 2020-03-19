В Севастополе в ходе конфликта один водитель выстрелил в другого

В одном из гаражных кооперативов Севастополя были слышны звуки выстрелов из травматического пистолета. На узком проезде двое водителей не смогли поделить дорогу.

Видео с места происшествия было опубликовано в группе общественной организации «Севастопольские мамы» ВКонтакте и быстро разошлось по соцсетям.

Водитель BMW X6 подъехал задним ходом к «Джипу» и, не выходя из салона, начал стрелять по другому водителю, не уступившему ему дорогу. Промахнулся, вышел из автомобиля и снова стал целиться в подошедшего выяснить отношения мужчину. Они начали ругаться и водитель опять выстрелил, а потом сел в свою машину и спокойно уехал, оставив раненого человека.

Еще один владелец гаража, не пытаясь разнять дерущихся, снимал их перепалку на телефон.

С диагнозом огнестрельное ранение обеих бедер пострадавший был доставлен на скорой в горбольницу №1, там ему извлекли из ноги пулю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Видео из группы «Севастопольские мамы»/ВКонтакте

Источник: Вести.Севастополь