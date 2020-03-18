В Севастополе в хостеле избили и ограбили мужчину

32-летний житель Севастополя обратился с заявлением в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району.

В одном из хостелов города на него напали двое мужчин, они избили его и отняли 3000 рублей. Как выяснилось, потерпевший вернулся в хостел нетрезвым. Его соседи увидели, что у него есть наличные деньги, и решили воспользоваться удобным случаем. Они обвинили мужчину в том, что он якобы украл у них 3000 рублей, и потребовали вернуть деньги. Получив отказ, злоумышленники начали бить его и все-таки отняли наличные.

Сразу после инцидента мужчина обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их. Злоумышленниками оказались 38-летний и 44-летний жители соседних регионов, ранее судимые за различные преступления, сообщила пресс-служба УМВД по Севастополю.

На гостей города возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь