В Севастополе в 2020 году вырастет размер выплаты на приёмного ребёнка

На заседании правительства под председательством врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева было решено увеличить размер выплат вознаграждения приёмным родителям.

«Размер вознаграждения приемным родителям за второго и более детей индексируется на 5,8%. За каждого следующего ребенка свыше семерых, размер вознаграждения увеличивается на 10%», – рассказала директор Департамента образования и науки Елена Богомолова.

В следующем году размер выплат приемным родителям составит: на одного ребенка 12 130 рублей, на каждого из двоих детей – 12 991 рублей, троих – 14 172 рублей, на четверых – 15 353 рублей, на пятерых – 16 533 рублей, на шестерых – 18 980 рублей и на семерых – 21 456 рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Севастополя.

Сумма ежемесячной выплаты приёмным родителям устанавливается ежегодно с учетом количества детей, принятых на воспитание в семью.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь