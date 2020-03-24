В Севастополе в 2020 году отремонтируют 7 лестниц и 14 подпорных стен

24 марта 2020     19
В Севастополе в 2020 году отремонтируют 7 лестниц и 14 подпорных стен

Новая детская и спортивная площадки, опоры уличного освещения, обновленная придомовая территория. В Севастополе продолжается комплексное благоустройство дворов.

Руководитель департамента городского хозяйства осмотрел, как выполнены работы у нескольких домов на улице Юмашева. Территория здесь преобразилась, появились скамейки, урны, стол для пинг-понга. Есть место для прогулок. В целом Евгений Горлов ремонтом остался доволен, но замечания всё-таки есть: переложить грунт, который после дождя будет попадать на дорожки, и отремонтировать уже сломавшиеся качели. На устранение недочетов у строителей две недели.

 

«В этом году у нас очень большие планы, мы планируем 11 скверов в этом году завершить, порядка 50 дружных дворов реализовать, дворовых территорий тоже около 50, порядка 73 участков внутриквартальных проездов. У нас в этом году семь лестниц, 14 подпорных стен. То есть очень комплексные большие мероприятия, которые завершатся в этом году», – рассказал и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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