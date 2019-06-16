В Севастополе в 6-ой раз открылся Большой офицерский бал

На берегу моря в историческом месте – на площади Михайловской береговой батареи – в эти минуты под музыку симфонического и военно-духовых оркестров собираются гости на Международный Большой Севастопольский офицерский бал.

В этом году он посвящен не только Дню России и Дню города Севастополя, но и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, и потому проходит в тематике, обозначенной организаторами как «Звезда пленительного счастья…»

По традиции, гостей на бал доставили морем на катерах. В этом году участниками торжества стали больше 250 офицерских и гражданских пар, включая военных атташе из пятнадцати иностранных государств с супругами. Репетиции танцев проходили не только в Севастополе, но и в Москве. Приглашены не только офицеры Черноморского флота, но также Четвертой армии ВВС и ПВО Южного военного округа, курсанты и преподаватели Черноморского военного высшего морского училища имени Нахимова. В этом году бал начнется с нового танца «Открытие», в котором будут участвовать лучшие пары прошлых лет. В общей сложности пары исполнят 36 танцев.

Среди нетанцующих гостей – представители власти, бизнеса и искусства.

В программе вечера: единственный в мире военный бальный парад – гражданско-воинский церемониал с перестроениями в стилистике исторических бальных танцев с участием офицерских и гражданских пар, дефиле военно-духового оркестра, благотворительный аукцион и лотерея, выступления приглашенных артистов, бальные игры и ужин.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести Севастополя