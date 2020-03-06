В Севастополе Госжилнадзор проверил поступившие жалобы на работу УК

В Государственный жилищный надзор жители Севастополя обычно обращаются, когда терпеть уже больше нет сил. Люди жалуются на бездействие управляющих компаний, ненадлежащее качество услуг.

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Весеннюю капель Сергей Малых слушает уже почти полгода. В подвале собственного дома. Говорит, не раз писал письма в управляющую компанию. Обращение в «Госжилнадзор» стало последней каплей. Мужчина уверен надо что-то делать, ведь дальше будет ещё хуже.

«Никто не жаловался насчет сырости, потому что еще мало времени прошло, а подвал затапливает, – говорит житель дома №41 по проспекту Октябрьской революции Сергей Малых. – Уровень растет? Нет, она куда-то уходит. Как уровень взял по-щиколодку, так и стоит».

Через подвал дома №41 по проспекту Октябрьской революции проходит транзитная труба. Она принадлежит ГУПС «Водоканалу» и такое соседство совсем не радует. По их словам, с осени здесь не перестаёт течь вода.

Проверяющие подтвердили – это сети Водоканала, зафиксировали течь и сделали предписание – устранить. Коммунальщики должны его выполнить в течение недели.

«Управляющую компанию штрафовать не будем поскольку вина их не установлена, но меры они предпринять должны. В ГУПС «Водоканал» направим информацию о проблеме – пусть вместе решают», – пояснил старший инспектор отдела государственного жилищного надзора Севастополя Даниил Мельник.

Спустя семь дней инспекторы вернутся в этот подвал и, если вода по-прежнему будет течь – выпишут штраф 250 тысяч рублей.

Ещё одна жалоба в «Госжилнадзор». Якобы в доме №31 по улице Комбрига Потапова в мусорной камере установлен аппарат для воды. На дела он оказался на торце здания, а вот насколько законно он здесь находится – проверяющим еще предстоит выяснить.

Аппарат для воды достался управляющей компании вместе с самим домом в апреле 2019 года. Больше всего коммунальщиков и жильцов удивляет сама формулировка жалобы.

«Такого просто наши жильцы не смогут написать. Все знаю, что у нас на фасаде на углу и это все обсуждали, с какой стороны мы это установим с той или с той», – рассказала житель дома №31 по улице Комбрига Потапова Елена Шевченко.

Директор управляющей компании говорит, что к жалобам в «Госжилнадзор» уже привык. Как и к тому, что они не подтверждаются. Остаются загадкой и те, кто их пишет

«Ни одно из заявлений не было подтверждено, что оно от нашего действующего жильца, – заявил генеральный директор управляющей компании Антон Шаршов. – Все анонимные. Адреса, по которым указывались заявления таких жильцов либо не существовало, либо они таких заявлений не писали».

Инспекторы осмотрели и место установки аппарата, убедились в наличии счетчика внутри. И всё же не все документы устроили проверяющих.

«Получена часть документов, которая говорит, что эта процедура не до конца соблюдена нужно время людям решить и вопрос по аппарату будет устранен.Проверяют факты», – сообщил начальник отдела государственного жилищного надзора Севастополя Сергей Дябелко.

А вот вторая жалоба в «Госжилнадзор» подтвердилась. Общедомовый счетчик холодной воды – неисправен. И у компании есть время до 17 марта, чтобы совместно с «Водоканалом» решить эту проблему.

Оксана Колесникова, Виталий Козловский, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь