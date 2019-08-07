В Севастополе готовятся ввести в эксплуатацию еще один долгострой

На сегодняшний день в Севастополе осталось около 20 домов, не сданных в эксплуатацию. В ближайшее время власти обещали ввести здание на улице Шевченко. Жильцы ждут этого момента уже третий год. Когда и как разрешится эта проблема?

Елена Киптенко купила квартиру еще в 2014 году. Ввести дом в эксплуатацию должны были через два года. Но застройщик не сделал этого до сих пор.

«На дворе 2019 год. Соответственно, три года я вынуждена платить арендную плату за съемную квартиру. На данный момент, по самым скромным подсчетам – это составляет более полумиллиона рублей. Естественное, это бьет по бюджету моей семьи», – говорит Елена Киптенко, житель дома №23А по улице Шевченко.

Более того, по словам жителей, им сказали написать обращение в правительство города с просьбой разрешить возведение еще и третьей секции здания, или дом так и не будет введен в эксплуатацию. Люди обратились в Общероссийский народный фронт. Общественники собрали всех, в том числе и представителя застройщика. Слухи об ультиматуме сотрудник строительной компании опровергает.

«Мы же живем в свободной стране. Здесь каждый может говорить то, что хочет. Это задокументированный факт. Как мы можем кого-то шантажировать. Наоборот, мы всегда старались общаться с инициативной группой. Они всегда были в курсе всех наших движений», – говорит Алексей Первухин, представитель компании-застройщика.

Но насколько это соответствует действительности, неизвестно. По словам, руководителя департамента архитектуры и градостроительства Александра Моложавенко, заявление о желании сделать дом больше еще на одну секцию застройщик подавал трижды. Каждый раз в ведомстве отвечали отказом.

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«В первоначальных документах, которые были поданы на разрешение на строительство, было две секции. В сегодняшнем документе, который они подали были три секции. Поэтому, мы отказываем. Еще раз повторяю, то есть если нормативы не выполняются, мы отказываем и всё. То есть, 9-этажного дома по нормативам не получится здесь», – говорит Александр Моложавенко, и.о. директора департамента градостроительства и архитектуры Севастополя.

Представитель компании-застройщика обещал в четверг повторно подать заявление в департамент. Уже с просьбой о введении дома в эксплуатацию в таком виде, каким он построен.

Теперь всё зависит от застройщика, насколько оперативно он подаст все необходимые документы в департамент архитектуры и градостроительства. В ведомстве, в свою очередь, обещали сделать всё возможное, чтобы ввести дом в эксплуатацию.

Анастасия Репикова, Сергей Буторин, Анастасия Пипенко

Источник: Вести.Севастополь