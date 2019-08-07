В Севастополе готовятся ввести в эксплуатацию еще один долгострой

7 августа 2019     10
В Севастополе готовятся ввести в эксплуатацию еще один долгострой

На сегодняшний день в Севастополе осталось около 20 домов, не сданных в эксплуатацию. В ближайшее время власти обещали ввести здание на улице Шевченко. Жильцы ждут этого момента уже третий год. Когда и как разрешится эта проблема?

Елена Киптенко купила квартиру еще в 2014 году. Ввести дом в эксплуатацию должны были через два года. Но застройщик не сделал этого до сих пор.

«На дворе 2019 год. Соответственно, три года я вынуждена платить арендную плату за съемную квартиру. На данный момент, по самым скромным подсчетам – это составляет более полумиллиона рублей. Естественное, это бьет по бюджету моей семьи», – говорит Елена Киптенко, житель дома №23А по улице Шевченко.

Более того, по словам жителей, им сказали написать обращение в правительство города с просьбой разрешить возведение еще и третьей секции здания, или дом так и не будет введен в эксплуатацию. Люди обратились в Общероссийский народный фронт. Общественники собрали всех, в том числе и представителя застройщика. Слухи об ультиматуме сотрудник строительной компании опровергает.

«Мы же живем в свободной стране. Здесь каждый может говорить то, что хочет. Это задокументированный факт. Как мы можем кого-то шантажировать. Наоборот, мы всегда старались общаться с инициативной группой. Они всегда были в курсе всех наших движений», – говорит Алексей Первухин, представитель компании-застройщика.

Но насколько это соответствует действительности, неизвестно. По словам, руководителя департамента архитектуры и градостроительства Александра Моложавенко, заявление о желании сделать дом больше еще на одну секцию застройщик подавал трижды. Каждый раз в ведомстве отвечали отказом.

«В первоначальных документах, которые были поданы на разрешение на строительство, было две секции. В сегодняшнем документе, который они подали были три секции. Поэтому, мы отказываем. Еще раз повторяю, то есть если нормативы не выполняются, мы отказываем и всё. То есть, 9-этажного дома по нормативам не получится здесь», – говорит Александр Моложавенко, и.о. директора департамента градостроительства и архитектуры Севастополя.

Представитель компании-застройщика обещал в четверг повторно подать заявление в департамент. Уже с просьбой о введении дома в эксплуатацию в таком виде, каким он построен.

Теперь всё зависит от застройщика, насколько оперативно он подаст все необходимые документы в департамент архитектуры и градостроительства. В ведомстве, в свою очередь, обещали сделать всё возможное, чтобы ввести дом в эксплуатацию.

Анастасия Репикова, Сергей Буторин, Анастасия Пипенко

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Екатерина Удалова из Севастополя претендует на титул «Миссис Россия-2019»
Екатерина Удалова из Севастополя претендует на титул «Миссис Россия-2019»

27-летняя жительница Севастополя, мама двоих детей Екатерина Удалова представляет город-герой в финале конкурса красоты «Миссис Россия-2019». Конкурсная часть стартовала 3 …


В Севастополе готовятся ввести в эксплуатацию еще один долгострой
В Севастополе готовятся ввести в эксплуатацию еще один долгострой

На сегодняшний день в Севастополе осталось около 20 домов, не сданных в эксплуатацию. В ближайшее время власти обещали ввести здание …


Правительство Севастополя поможет семьям утонувших спортсменок
Правительство Севастополя поможет семьям утонувших спортсменок

По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева правительство города окажет всю необходимую помощь родителям погибших спортсменок Фатимы Жагуповой …


Вести Севастополь 6.08.2019
Вести Севастополь 6.08.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – На каких пляжах Севастополя до сих пор запрещено купаться? И когда уберут аншлаги? – Три года …


Министр культуры России провел для Квентина Тарантино экскурсию по Кремлю
Министр культуры России провел для Квентина Тарантино экскурсию по Кремлю

Министр культуры России Владимир Мединский провел для американского кинорежиссера Квентина Тарантино экскурсию по Московскому Кремлю. Об этом сообщает ТАСС. Режиссеру …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты