В Севастополе готовятся к встрече новейшего морского тральщика «Иван Антонов»

В эту субботу, 7 сентября, в Севастополь придет новейший морской тральщик проекта 12700 «Иван Антонов». Город-герой станет его пунктом базирования.

Этот тральщик назван в честь Героя Советского Союза, снайпера Балтийского флота Ивана Петровича Антонова. Корабль был построен на Средне-Невском судостроительном заводе. В прошлом году его спустили на воду, а в январе 2019-го – приняли в состав Черноморского флота.

В июле «Иван Антонов» участвовал в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, после чего начал межфлотский переход от Балтийского флота к Черноморскому. Экипаж преодолел более 5 тысяч морских миль и выполнил в пути ряд корабельных учений.

Это первый серийный морской тральщик проекта 12700, он представляет новое поколение кораблей противоминной обороны, имеет на вооружении гидроакустические станции, телеуправляемые и автономные подводные аппараты для уничтожения различных типов морских мин, сообщила пресс-служба флота.

Источник: Вести.Севастополь