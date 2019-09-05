В Севастополе готовятся к встрече новейшего морского тральщика «Иван Антонов»

5 сентября 2019     19
В Севастополе готовятся к встрече новейшего морского тральщика «Иван Антонов»

В эту субботу, 7 сентября, в Севастополь придет новейший морской тральщик проекта 12700 «Иван Антонов».  Город-герой станет его пунктом базирования.

Этот тральщик назван в честь Героя Советского Союза, снайпера Балтийского флота Ивана Петровича Антонова. Корабль был построен на Средне-Невском судостроительном заводе. В прошлом году его спустили на воду, а в январе 2019-го – приняли в состав Черноморского флота.

В июле «Иван Антонов» участвовал в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, после чего начал межфлотский переход от Балтийского флота к Черноморскому. Экипаж преодолел более 5 тысяч морских миль и выполнил в пути ряд корабельных учений.

Это первый серийный морской тральщик проекта 12700, он представляет новое поколение кораблей противоминной обороны, имеет на вооружении гидроакустические станции, телеуправляемые и автономные подводные аппараты для уничтожения различных типов морских мин, сообщила пресс-служба флота.

Источник: Вести.Севастополь

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