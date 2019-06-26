В Севастополе готовятся к Кубку губернатора по пляжному футболу

29 июня в 17.00 стартует Кубок губернатора по пляжному футболу. Турнир будет проходить в Центре пляжных видов спорта на набережной Парка Победы.

Состязаться будут 12 команд. Возраст участников от 25 до 50 лет. В течении двух месяцев они будут бороться за почётный приз — кубок губернатора Севастополя.

Начало игр в 17.30 каждые субботу и воскресенье.

Соревнования организованы при поддержке Управления по делам молодёжи и спорта города, а также Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь