В Севастополе готовятся к открытию психолого-педагогического центра для малышей

Завтра 3 декабря в детском саду № 130 на ул. Героев Бреста откроется центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Созвездие».

В церемонии открытия будут участвовать сами детсадовцы. Они готовят музыкально-поэтическое интерактивное представление «Звезда любви» и музыкальные игры. Приглашены и воспитанники Центра социальной реабилитации «Родник». С ребятами из детского сада № 130 они обменяются подарками, выполненными в технике батик.

После церемонии для всех ребят проведут занятие в соляной пещере.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта Единой справочной Крыма и Севастополя

Источник: Вести.Севастополь