В Севастополе готовят концепцию медицинского туризма

29 сентября 2019     56
В Севастополе готовят концепцию медицинского туризма

Севастополь намерен предложить своим гостям не только исторический, событийный туризм, но также медицинский. С одной стороны, туристов будет лечить мягкий климат полуострова, с другой – хорошие врачи.

Как сообщила ТАСС руководитель Центра развития туризма Севастополя Валерия Бровцына, по полису ОМС туристы смогут пройти диспансеризацию в медучреждениях города.

Второе направление: подготовить комплексное сопровождение для приезжающих в город пациентов: это сама операция и послеоперационное восстановление. Многие современные операции не предполагают длительное нахождение человека в больнице, только амбулаторное лечение. В это время, считает Валерия Бровцына, пациент мог бы жить в гостинице, гулять, дышать морским воздухом, если позволяет состояние – ездить на экскурсии, и по графику посещать врача.

Среди экскурсий, которые можно было бы предложить, будут “лечебные”. Например, прогулки по можжевеловым лесам, которые полезны при заболеваниях легких.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта sb.by

Источник: Вести.Севастополь

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