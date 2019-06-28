В Севастополе дали официальный старт форуму «Армия-2019»

В Севастополе сегодня, 28 июня, стартовал международный военно-технический форум «Армия-2019». Эксперты называют его демонстрационной площадкой новейших достижений в военно-технической сфере, а военные используют для привлечения на службу молодых людей.

Для посещения сегодня открыты корабли Черноморского флота – “Самум”, “Вышний Волочек”, “Адмирал Макаров”. А на площади Нахимова представлено несколько десятков единиц современного вооружения и военной техники. В России форум проводится уже в пятый раз. Севастополь присоединился к нему впервые.

«На статическом и динамическом показе мы привлекли более 15 соединений и частей Черноморского флота, Южного военного округа, наших коллег из Росгвардии и МЧС», – рассказал журналистам командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь