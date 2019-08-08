В Севастополе две «ясновидящие» сняли с пенсионерки порчу за 100 тысяч рублей

В отдел МВД России по Ленинскому району Севастополя обратилась 80-летняя женщина. Она рассказала, что днём на улице Генерала Петрова к ней подошли две незнакомые женщины и сообщили, что на нее наведена порча. Ясновидящие вызвались помочь пенсионерке снять порчу, и в итоге она лишилась своих сбережений – по сути добровольно, находясь под психологическим воздействием, отдала им больше ста тысяч рублей.

Сейчас сотрудники полиции принимают все необходимые меры по установлению и задержанию злоумышленниц, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

В полиции просят жителей города соблюдать меры предосторожности: не вступать в разговоры с незнакомыми людьми, которые называют себя «целителями», «экстрасенсами», «ясновидящими» и предлагают свои «магические» услуги. Как правило, после общения с ними следы “порчи” исчезают у человека вместе с деньгами. Не доверять тем, кто представляется работниками социальных служб и рассказывают, что в стране предстоит денежная реформа и нужно срочно обменять «старые» деньги на новые.

Также не стоит доверять незнакомцам, которые ходят по домам под предлогом продажи товаров. Уже были случаи. когда доверчивые люди впускали их в квартиры, те отвлекали хозяев, а сами в это время похищали вещи и деньги.

Фото с сайта voronezh-news.net

Источник: Вести.Севастополь