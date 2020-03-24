В Севастополе двое водителей пытались незаконно вывезти мусор в карьер

В Первомайском карьере сегодня были задержаны водители двух грузовых автомобилей, которые сваливали строительные отходы без соответствующего разрешения. Рейд провели сотрудники департамента городского хозяйства совместно Севприроднадзором и ГИБДД.

Нарушителей задержали, проверили документы. На каждого составлен протокол об административном нарушении. Машины отправлены на штрафстоянку. Водителям грозит штраф – от 3 до 4 тысяч рублей. Предприятию, которому принадлежит транспорт, придется заплатить – от 200 до 400 тысяч. До конца недели в городе внедрят систему слежения за грузовиками со строительным мусором.

«Каждая организация, которая осуществляет эту деятельность, каждое юридическое лицо, каждый индивидуальный предприниматель, перемещающий отходы на территории города, должен иметь открытое разрешение на перемещение отходов от управления технического контроля и обязательное включение в систему ГЛОНАСС для наблюдения в онлайне перемещения этого транспортного средства на территории города, чтобы отход был утилизирован именно в то место, где есть лицензированный полигон. Либо то место, где опять же лицензированная организация может перерабатывать этот отход на вторичное сырье», – рассказал Евгений Горлов, и.о. директора департамента городского хозяйства.

Система позволит сотрудникам департамента городского хозяйства и Севприроднадзора в случае отклонения водителей от маршрута сразу же связаться с получателем разрешения и предъявить претензии. А все маршруты выполненных рейсов будут сохраняться в базе. Это позволит в случае выявления несанкционированной свалки строительного мусора оперативно выявить виновных.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь